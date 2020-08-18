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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске началось строительство нового детского сада

образование

В Каменске началось строительство нового детского сада

Виктория Костовская
Опубликовано

Стройплощадка разместилась на пустыре рядом с домом № 51б на ул. Пивоварова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 августа — «ПИК». Согласно проекту, новый детский сад будет рассчитан на 120 мест — 2 ясельных группы для малышей от 1,5 до 3 лет и четыре группы для детей от 3 до 7 лет.
По результатам аукциона застройщиком выбрано ООО «Дон-Строй» из Аксая. Готовый детский сад должен быть сдан к концу 2021 г. Общая стоимость работ — 106 млн 990 тыс. руб.

Надо сказать, у стройплощадки едва не появились противники среди жильцов расположенных рядом домов. Дело в том, что стройплощадка находится как раз на том месте, где люди проложили себе тропинку от ул. Пивоварова к домам на ул. Народной и Героев Пионеров. А забор стройки преградил путь к контейнерной площадке трех больших многоэтажек. Замглавы по ЖКХ Евгений Яковенко обещал лично разобраться. 
Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 19 августа.

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Автор: 18.08.2020
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