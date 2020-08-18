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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону стартовал сезон охоты на перепелов

oбщество

На Дону стартовал сезон охоты на перепелов

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Опубликовано

Охота разрешена на всей территории Донского региона, за исключением особо охраняемых природных территорий.

Ростовская область, 18 августа – «ПИК». С 15 августа на территории Ростовской области открылся сезон охоты на перепелов. До 31 октября дневная норма допустимой добычи перепела на территории донских охотничьих угодий составит не более 15 особей, сезонная норма – не более 150 особей. Минприроды предупреждает, что в период охотсезона будет усилен надзор.

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Автор: 18.08.2020
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