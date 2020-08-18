Охота разрешена на всей территории Донского региона, за исключением особо охраняемых природных территорий.

Ростовская область, 18 августа – «ПИК». С 15 августа на территории Ростовской области открылся сезон охоты на перепелов. До 31 октября дневная норма допустимой добычи перепела на территории донских охотничьих угодий составит не более 15 особей, сезонная норма – не более 150 особей. Минприроды предупреждает, что в период охотсезона будет усилен надзор.