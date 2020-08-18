Донские власти сделают исключение лишь для одного массового события — открытия музейного народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Мероприятие назначено на 30 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 августа – «ПИК». В Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом до конца сентября продлен мораторий на массовые мероприятия. Такое заявление с целью не допустить ухудшения ситуации по коронавирусу 17 августа сделал губернатор Василий Голубев. Таким образом, празднование Дня города в Каменске, который в этом году предполагалось отметить 19 сентября, в традиционном формате отменяется.