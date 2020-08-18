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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Массовые мероприятия на Дону отменили до конца сентября

культура

Массовые мероприятия на Дону отменили до конца сентября

Фото из архива.

Массовые мероприятия на Дону отменили до конца сентября

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Опубликовано

Донские власти сделают исключение лишь для одного массового события — открытия музейного народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Мероприятие назначено на 30 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 августа – «ПИК». В Ростовской области  из-за ситуации с коронавирусом до конца сентября продлен мораторий на массовые мероприятия. Такое заявление с целью не допустить ухудшения ситуации по коронавирусу 17 августа сделал губернатор Василий Голубев. Таким образом, празднование Дня города в Каменске, который в этом году предполагалось отметить 19 сентября, в традиционном формате отменяется.

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Автор: 18.08.2020
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