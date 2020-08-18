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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские управляющие компании оказались в середине областного рейтинга

ЖКХ

Каменские управляющие компании оказались в середине областного рейтинга

Виктория Костовская
Опубликовано

17 августа были подведены итоги опроса по работе 345 управляющих компаний Донского региона «Народный рейтинг УК». 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 августа — «ПИК». В ходе опроса жильцам многоквартирных домов Ростовской области предлагалось оценить качество работ УК по таким критериям, как качество содержания домов, проведения текущих ремонтов, скорости реакции УК на жалобы и предложения жильцов дома и т.д.

Первые три позиции рейтинга заняли ООО «УК Авиатор» из Таганрога, ООО «Жилремонт» из Аксайского района и ООО «УК Юг-сервис» из Белокалитвинского района. Все три компании набрали максимальное количество баллов — 200.
Хуже всех, по мнению участников народного голосования, оказались ООО «Дом Сервис» из Новочеркасска, ростовское ООО «УК Время первых» и ООО «УК Маранга» из Таганрога.
Каменские управляющие компании оказались в середине рейтинга. ООО «УК Исток» занял 110-е место (130,1 балла), ООО «УК Соседи» — 132-е (120,5), ООО «Каменская управляющая компания» — 156-е (109,9), ООО «УК Комфорт» — 167-е (104,8).
Отметим, набранные баллы зависели не только от количества максимальных оценок по различным критериям, но и от числа проголосовавших. То есть, чем больше людей оценили ту или иную компанию, тем выше оказалось ее место в рейтинге.

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