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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 августа

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 34-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • В колонию за ночные гонки. На четыре года лишен свободы «гонщик», который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП. Разогнавшись до ста километров и не справившись с управлением, он угробил сразу несколько человеческих судеб и одну молодую жизнь. Погибший Саша Самсонов не дожил неделю до своего двадцатилетия »8
  • Стройка детсада началась со скандалами. Хорошее для города дело пока создало кучу неудобств для жителей микрорайона. /2-3
  • В худую трубу только по-жидкому. Как продлить жизнь древней канализации Каменска. /24-25
  • На Каменск напали пауки. Популяция пауков в нашем регионе и так немалая — около 600 видов, а этим летом они еще чересчур размножились и стали кусаться! /9
  • Через Донец проложат пять полос. Новый автомобильный мост начнут строить в следующем году. /5
  • В ЦГБ дыры залатаны временно. В течение последних трех недель город с тревогой следил за перипетиями, происходящими в каменской ЦГБ. После того как из Ростова прислали врачей, ситуация маломальски стабилизировалась. Надолго ли? /3
  • Кто, где и от кого. «ПИК» продолжает знакомить своих читателей с кандидатами в депутаты городской думы. /4

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 августа
Автор: 18.08.2020
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