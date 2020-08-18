анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 34-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- В колонию за ночные гонки. На четыре года лишен свободы «гонщик», который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП. Разогнавшись до ста километров и не справившись с управлением, он угробил сразу несколько человеческих судеб и одну молодую жизнь. Погибший Саша Самсонов не дожил неделю до своего двадцатилетия »8
- Стройка детсада началась со скандалами. Хорошее для города дело пока создало кучу неудобств для жителей микрорайона. /2-3
- В худую трубу только по-жидкому. Как продлить жизнь древней канализации Каменска. /24-25
- На Каменск напали пауки. Популяция пауков в нашем регионе и так немалая — около 600 видов, а этим летом они еще чересчур размножились и стали кусаться! /9
- Через Донец проложат пять полос. Новый автомобильный мост начнут строить в следующем году. /5
- В ЦГБ дыры залатаны временно. В течение последних трех недель город с тревогой следил за перипетиями, происходящими в каменской ЦГБ. После того как из Ростова прислали врачей, ситуация маломальски стабилизировалась. Надолго ли? /3
- Кто, где и от кого. «ПИК» продолжает знакомить своих читателей с кандидатами в депутаты городской думы. /4