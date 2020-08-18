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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 18 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 18.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|932 493
|15 251
|256
|Новых случаев
|54 748
|128
|2
|Летальных случаев
|15 872
|293
|5
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 363. Коэффициент распространения инфекции – 1.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 18.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф