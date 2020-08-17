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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бесплатный туалет на ул. Горького на грани закрытия

Карта платных и бесплатных туалетов Каменска-Шахтинского

ЖКХ

Бесплатный туалет на ул. Горького на грани закрытия

Виктория Костовская
Опубликовано

На содержание общественного туалета на ул. Горького на второе полугодие из городской казны не выделено ни копейки.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 августа — «ПИК». Об этом рассказал корреспонденту «ПИКа» директор департамента ЖКХ Николай Кудимов. Из-за отсутствия финансирования помещение туалета находится в крайне антисанитарном состоянии.
О том, как чиновник предлагает решить проблему отхожего места, читайте в «ПИКе» от 19 августа.

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Автор: 11.08.2020
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