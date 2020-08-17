На содержание общественного туалета на ул. Горького на второе полугодие из городской казны не выделено ни копейки.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 августа — «ПИК». Об этом рассказал корреспонденту «ПИКа» директор департамента ЖКХ Николай Кудимов. Из-за отсутствия финансирования помещение туалета находится в крайне антисанитарном состоянии.

О том, как чиновник предлагает решить проблему отхожего места, читайте в «ПИКе» от 19 августа.