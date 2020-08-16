Авария, по предварительным данным, произошла около 15 часов 15 августа.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 августа – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, водитель «Мицубиши Паджеро» с полным салоном ящиков табачной продукции на скорости влетел в дерево на ул. Краснова, находящейся рядом с границей ЛНР. Попутно повредил воздушную линию теплосети. Не исключено, что мужчина мог перемещать нелегальный товар, поэтому так спешил и в какой-то момент не справился с управлением автомобилем.

Водитель не пострадал. Но в результате столкновения смяло переднюю часть иномарки. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии.