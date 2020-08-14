13 августа в Каменске на региональном уровне обсудили перспективы развития энергетического комплекса.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 августа — «ПИК».

Представители министерства промышленности и энергетики Ростовской области, Заксобрания, а также специалисты из Донецка и Каменского района и Каменска приняли участие в заседании «круглого стола». Обсудили применение альтернативных способов производства электроэнергии. Каменский ветропарк — третий по счету в регионе, областные гости осмотрели еще по дороге в Каменск. А в самом городе понаблюдали процесс реализации энергосервисного контракта — то есть наладку уличного освещения.

В течение многих лет проблема фонарей была одной из самых острых в городе — более половины из них были неисправными либо вовсе отсутствовали, поэтому город утопал в темноте.

В настоящее время проблема решается посредством энергосервисного контракта. По такому пути несколькими годами раньше уже прошли Азов, Шахты, Таганрог и др.

О том, какие еще новомодные электростанции, помимо ветропарков, планируется построить в Ростовской области, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 19 августа.