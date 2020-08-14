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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Миллеровская авиация продемонстрирует военную мощь

oбщество

Миллеровская авиация продемонстрирует военную мощь

Виктория Костовская
Опубликовано

14 августа с 14.00 на военном аэродроме в пос. Долотинка близ Миллерова, где базируется 31-й истребительный авиаполк, стартует День открытых дверей для всех желающих.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 августа — «ПИК». Мероприятие посвящается 80-й годовщине основания авиаполка.
Как указано в программе, в честь праздника состоятся летные выступления тяжелых истребителей Су-30СМ, легкомоторной авиации, выступления парашютистов, концертная программа, статический показ образцов специальной техники и вооружения, сообщает миллеровская газета «НАШ КРАЙ».

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Автор: 11.08.2020
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