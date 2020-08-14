14 августа с 14.00 на военном аэродроме в пос. Долотинка близ Миллерова, где базируется 31-й истребительный авиаполк, стартует День открытых дверей для всех желающих.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 августа — «ПИК». Мероприятие посвящается 80-й годовщине основания авиаполка.

Как указано в программе, в честь праздника состоятся летные выступления тяжелых истребителей Су-30СМ, легкомоторной авиации, выступления парашютистов, концертная программа, статический показ образцов специальной техники и вооружения, сообщает миллеровская газета «НАШ КРАЙ».