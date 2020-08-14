Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 14.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 912 823 14 739 254 Новых случаев 5 065 126 8 Летальных случаев 15 498 278 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 350. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 14.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф