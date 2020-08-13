Крупную партию товаров народного потребления в четырех тайниках автобуса «Neoplan» граждане Украины собирались вывезти из России. Предварительная оценочная стоимость груза – 800 тыс. рублей.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 августа – «ПИК». По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, пограничники выявили признаки тайников в транспортном средстве, которое направлялось на Украину. Совместно с сотрудниками таможенного поста при досмотре автобуса они нашли в четырех местах 142 тюка с одеждой и косметическими товарами.

Все найденное было изъято и передано сотрудникам Миллеровской таможни для проверки по факту незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.

Сообщается, что с начала года донские пограничники пресекли более 100 попыток незаконного перемещения через границу товаров на сумму 65 млн руб. Причем в 40 случаях контрабандисты пытались переместить товар в пунктах пропуска с использованием специально оборудованных тайников и иных ухищрений.