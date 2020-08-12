Новая школа рассчитана на 1000 мест и будет сдана в эксплуатацию в конце 2022 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». Необходимость в новой школе у жителей Старостаничного сельского поселения Каменского района появилась еще в декабре 1988 года — после обрушения здания старой школы, располагавшейся в х. Старая Станица на ул. Блинова.

Учащихся младших классов разместили в здании местного центра эстетического воспитания, а старшие классы — в приспособленных помещениях МПМК*.

Более 30 лет станичники требовали от местных властей, чтобы те построили новую школу. За это время выучились в недетских условиях два поколения станичников и детворы из близлежащих хуторов — Лесного, Диченского и Абрамовки.

Около пяти лет понадобилось властям Каменского района для подготовки документов и выделения земельного участка на строительство новой школы.

И вот, наконец, дело сдвинулось — в июне начались строительные работы. Территорию огородили, подготовили часть котлована, ведут работы по усилению грунтов, а подпорная стена частично готова. Располагаться школа будет на холме близ парка «Лога». Детей планируют возить со Старой Станицы и других хуторов поселения на школьных автобусах.

*МПМК — Каменская межхозяйственная передвижная механизированная колонна.