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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В переулке Станционном ограничат движение большегрузов

транспорт

В переулке Станционном ограничат движение большегрузов

В переулке Станционном ограничат движение большегрузов

Виктория Костовская
Опубликовано

До 10 сентября на участке от пер. Станционного до ул. Профильной будут установлены дорожные знаки, ограничивающие максимально допустимую массу транспортных средств.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». Такое решение было принято каменской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы уберечь дорожное полотно от разрушения. Дело в том, что после открытия нового моста через реку Северский Донец большегрузы начали ходить в город через ул. Буденного в Старой Станице через туннель, разрушая новую дорогу.

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Автор: 11.08.2020
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