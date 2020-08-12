До 10 сентября на участке от пер. Станционного до ул. Профильной будут установлены дорожные знаки, ограничивающие максимально допустимую массу транспортных средств.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». Такое решение было принято каменской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы уберечь дорожное полотно от разрушения. Дело в том, что после открытия нового моста через реку Северский Донец большегрузы начали ходить в город через ул. Буденного в Старой Станице через туннель, разрушая новую дорогу.