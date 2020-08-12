В Каменске продление субсидий отложили на полгода
Все субсидии, действие которых истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 г., продлеваются в беззаявительном порядке на 6 месяцев.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». По словам начальника Управления социальной защиты в Каменске Ольги Тарасовой, если субсидия по оплате ЖКХ была назначена с 1 декабря 2019 г., то ее действие продлевается до ноября 2020 г. Обращаться на переаттестацию и предоставлять документы в МФЦ нужно будет в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 г.
Сейчас к нам обращаются те получатели субсидии, у которых срок ее окончания — август 2020 г. Для них субсидия продлевается автоматически до февраля 2021 г., переоформлять ее нужно в срок с 16 февраля по 15 марта 2021 г., — пояснила чиновник.
В качестве подсказки получателям субсидий рекомендуют сохранить табличку:
|Дата начала субсидии
|Срок, по который продлена субсидия
|Срок переаттестации
|01.10.2019
|31.03.2021
|16.03.2021-15.04.2021
|01.11.2019
|31.10.2020
|16.10.2020-15.11.2020
|01.12.2019
|30.11.2020
|16.11.2020-15.12.2020
|01.01.2020
|31.12.2020
|16.12.2020-15.01.2021
|01.02.2020
|31.01.2021
|16.01.2021-15.02.2021
|01.03.2020
|28.02.2021
|16.02.2021-15.03.2021
|01.04.2020
|31.03.2021
|16.03.2021-15.04.2021
Информацию о сроках переаттестации субсидий можно получить по телефонам Управления социальной защиты г. Каменска-Шахтинского: +7 (86365) 7-86-77, +7 (86365) 7-11-31, +7 (86365) 7-00-49.