Все субсидии, действие которых истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 г., продлеваются в беззаявительном порядке на 6 месяцев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». По словам начальника Управления социальной защиты в Каменске Ольги Тарасовой, если субсидия по оплате ЖКХ была назначена с 1 декабря 2019 г., то ее действие продлевается до ноября 2020 г. Обращаться на переаттестацию и предоставлять документы в МФЦ нужно будет в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 г.

Сейчас к нам обращаются те получатели субсидии, у которых срок ее окончания — август 2020 г. Для них субсидия продлевается автоматически до февраля 2021 г., переоформлять ее нужно в срок с 16 февраля по 15 марта 2021 г., — пояснила чиновник.

В качестве подсказки получателям субсидий рекомендуют сохранить табличку:

Дата начала субсидии Срок, по который продлена субсидия Срок переаттестации 01.10.2019 31.03.2021 16.03.2021-15.04.2021 01.11.2019 31.10.2020 16.10.2020-15.11.2020 01.12.2019 30.11.2020 16.11.2020-15.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 16.12.2020-15.01.2021 01.02.2020 31.01.2021 16.01.2021-15.02.2021 01.03.2020 28.02.2021 16.02.2021-15.03.2021 01.04.2020 31.03.2021 16.03.2021-15.04.2021

Информацию о сроках переаттестации субсидий можно получить по телефонам Управления социальной защиты г. Каменска-Шахтинского: +7 (86365) 7-86-77, +7 (86365) 7-11-31, +7 (86365) 7-00-49.