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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске продление субсидий отложили на полгода

oбщество

В Каменске продление субсидий отложили на полгода

В Каменске продление субсидий отложили на полгода

Виктория Костовская
Опубликовано

Все субсидии, действие которых истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 г., продлеваются в беззаявительном порядке на 6 месяцев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа — «ПИК». По словам начальника Управления социальной защиты в Каменске Ольги Тарасовой, если субсидия по оплате ЖКХ была назначена с 1 декабря 2019 г., то ее действие продлевается до ноября 2020 г. Обращаться на переаттестацию и предоставлять документы в МФЦ нужно будет в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 г.
Сейчас к нам обращаются те получатели субсидии, у которых срок ее окончания — август 2020 г. Для них субсидия продлевается автоматически до февраля 2021 г., переоформлять ее нужно в срок с 16 февраля по 15 марта 2021 г., — пояснила чиновник.
В качестве подсказки получателям субсидий рекомендуют сохранить табличку:

Дата начала субсидииСрок, по который продлена субсидияСрок переаттестации
01.10.201931.03.202116.03.2021-15.04.2021
01.11.201931.10.202016.10.2020-15.11.2020
01.12.201930.11.202016.11.2020-15.12.2020
01.01.202031.12.202016.12.2020-15.01.2021
01.02.202031.01.202116.01.2021-15.02.2021
01.03.202028.02.202116.02.2021-15.03.2021
01.04.202031.03.202116.03.2021-15.04.2021

Информацию о сроках переаттестации субсидий можно получить по телефонам Управления социальной защиты г. Каменска-Шахтинского: +7 (86365) 7-86-77, +7 (86365) 7-11-31, +7 (86365) 7-00-49.

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Автор: 11.08.2020
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