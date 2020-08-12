Для проверки и урегулирования конфликтной ситуации в Каменск приезжала комиссия из Минздрава. Проверку проводят трудовая инспекция, прокуратура и Следственный комитет.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 июля – «ПИК». В каменскую ЦГБ командированы два врача реаниматолога-анестезиолога. Также на постоянное место работы прибыл реаниматолог-анестезиолог, который после оформления соответствующих документов вскоре приступит к своим должностным обязанностям. Об этом «ПИКу» сообщил главный врач ЦГБ Александр Крамаренко.

Меж тем, по словам каменских медиков, кадровая проблема в реанимационном и хирургическом отделениях ЦГБ продолжает оставаться напряженной и может обостриться в сентябре в связи с возможным дальнейшим оттоком кадров и отпускным периодом.

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