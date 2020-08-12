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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск прислали врачей из области

здоровье

В Каменск прислали врачей из области

В Каменск прислали врачей из области

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Опубликовано

Для проверки и урегулирования конфликтной ситуации в Каменск приезжала комиссия из Минздрава. Проверку проводят трудовая инспекция, прокуратура и Следственный комитет. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 июля – «ПИК». В каменскую ЦГБ командированы два врача реаниматолога-анестезиолога. Также на постоянное место работы прибыл реаниматолог-анестезиолог, который после оформления соответствующих документов вскоре приступит к своим должностным обязанностям. Об этом «ПИКу» сообщил главный врач ЦГБ Александр Крамаренко

Меж тем, по словам каменских медиков, кадровая проблема в реанимационном и хирургическом отделениях ЦГБ продолжает оставаться напряженной и может обостриться в сентябре в связи с возможным дальнейшим оттоком кадров и отпускным периодом. 

Подробности читайте в новом номере газеты «ПИК» от 12 августа.  

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Автор: 11.08.2020
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