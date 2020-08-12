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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Старый мост через Донец на трассе М4 «Дон» будут сносить

транспорт

Старый мост через Донец на трассе М4 «Дон» будут сносить

Фото из архива.

Старый мост через Донец на трассе М4 «Дон» будут сносить

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В октябре-ноябре 2020 года проектно-сметная документация на строительство нового моста и разборку старого будет передана на экспертизу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа – «ПИК». По информации директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Дмитрия Рябова, разработку документа завершает санкт-петербургская компания «Петербургские дороги». 

После того как проект пройдет стадию экспертизы, на что уйдет около двух месяцев, будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, который и построит новый мост, – пояснил корреспонденту «ПИКа» Дмитрий Рябов. — Уже известно, что старую мостовую конструкцию мы будем полностью сносить. Фактические работы по строительству начнутся, скорее всего, во втором квартале 2021 года. По новому мосту будет организовано трехполосное движение с севера на юг.

Напомним, аварийный моста на трассе М4 «Дон» через Северский Донец был закрыт в начале прошлого лета. Госкомпания «Автодор» приняла решение о необходимости полной реконструкции объекта и объявила о строительстве нового моста. Несущая способность мостовой конструкции была нарушена в результате несоблюдения режима нагруженности.
Взамен аварийной конструкции был возведен временный двухполосный мост длиной 362 м с использованием металлоконструкций временного моста через Керченский пролив, разобранных после окончания работ по автодорожной части Крымского моста. 

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Автор: 11.08.2020
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