В октябре-ноябре 2020 года проектно-сметная документация на строительство нового моста и разборку старого будет передана на экспертизу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 августа – «ПИК». По информации директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Дмитрия Рябова, разработку документа завершает санкт-петербургская компания «Петербургские дороги».

После того как проект пройдет стадию экспертизы, на что уйдет около двух месяцев, будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, который и построит новый мост, – пояснил корреспонденту «ПИКа» Дмитрий Рябов. — Уже известно, что старую мостовую конструкцию мы будем полностью сносить. Фактические работы по строительству начнутся, скорее всего, во втором квартале 2021 года. По новому мосту будет организовано трехполосное движение с севера на юг.

Напомним, аварийный моста на трассе М4 «Дон» через Северский Донец был закрыт в начале прошлого лета. Госкомпания «Автодор» приняла решение о необходимости полной реконструкции объекта и объявила о строительстве нового моста. Несущая способность мостовой конструкции была нарушена в результате несоблюдения режима нагруженности.

Взамен аварийной конструкции был возведен временный двухполосный мост длиной 362 м с использованием металлоконструкций временного моста через Керченский пролив, разобранных после окончания работ по автодорожной части Крымского моста.