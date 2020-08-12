Недавно построенное подразделение птицефабрики в Донецке начнет работу 1 октября, тогда же планируется первая закладка яйца. А первую партию цыплят рассчитывают вывести 22 октября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 августа – «ПИК». По словам владельца фермы, предпринимателя Олега Строителева, инкубаторий построен, чтобы обеспечить здоровым цыпленком свое предприятие и часть продавать населению.

Здание площадью 1 тыс. кв. м расположено неподалеку от основных корпусов птицефабрики на участке 2 га. Внутри – инкубационные и выводные машины, другие необходимые помещения. В месяц здесь предполагают выводить 250 тыс. цыплят, а инкубационное яйцо собираются приобретать в Чехии или Голландии. При этом начиная с октября постепенно на ферме прибавится около 20 новых рабочих мест.

Подробности – в газете «ПИК» от 12 августа.