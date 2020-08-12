Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Донецкий бройлер» открывает инкубатор

бизнес

«Донецкий бройлер» открывает инкубатор

Елена Жукова
Опубликовано

Недавно построенное подразделение птицефабрики в Донецке начнет работу 1 октября, тогда же планируется первая закладка яйца. А первую партию цыплят рассчитывают вывести 22 октября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 августа  – «ПИК».  По словам владельца фермы, предпринимателя Олега Строителева, инкубаторий построен, чтобы обеспечить здоровым цыпленком свое предприятие и часть продавать населению.
Здание площадью 1 тыс. кв. м расположено неподалеку от основных корпусов птицефабрики на участке 2 га. Внутри – инкубационные и выводные машины, другие необходимые помещения. В месяц здесь предполагают выводить 250 тыс. цыплят, а инкубационное яйцо собираются приобретать в Чехии или Голландии. При этом начиная с октября постепенно на ферме прибавится около 20 новых рабочих мест.
Подробности – в газете «ПИК» от 12 августа.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике бизнес

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 августа
Автор: 11.08.2020
Реклама
Реклама

Популярное

культура

Глава Донецка объявил, как отметят День города и День шахтера

транспорт

Старый мост через Донец на трассе М4 «Дон» будут сносить

oбщество

В Ростовской области установлен новый размер прожиточного минимума

транспорт

«Автодор» разработает концепцию нового въезда на придорожный рынок «Америка»

здоровье

В Донецке пятеро скончались от COVID-19
Реклама
Вверх