анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 33-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Врачей нашли, сестер не хватает. После открытого заявления врачей о больших проблемах в каменской центральной больнице, областные и местные чиновники всю неделю пытаются залатать кадровые прорехи не забывая приговаривать, что «в Багдаде все спокойно». »2-3
- Донец назвали самым грязным. Росгидромет опубликовал безрадостные данные исследования российских рек. /8-9
- Почем сегодня сесть за парту. Никогда не войдешь в одну и ту же воду в реке, никогда не соберешь школяра к 1 сентября по одним и тем же ценам. /24-25
- Не дотянули в хутор асфальт и интернет. Жители Масаловки рассказали о курьезах, достойных stand-up шоу. /12-13
- Кто будет воевать за ваш голос? На каждом участке – свои соперники-кандидаты. А ваш участок ищите на карте. /4-5
- Город должен триста миллионов. Большой заем Каменска начал формироваться еще в 2012 году в связи с реализацией крупных социально значимых проектов. На 1 января текущего года муниципальный долг составил 308 млн руб. /8
- Просят «Топольки» и кусочек земли. Каменские предприниматели просят у городской власти выделить им земельные участки. Одни планируют построить склады, другие — зону отдыха на берегу Донца. /8
- Забирайте-ка игрушки, уходите со двора. «Сына с друзьями выгоняют с новой спортплощадки во дворе дома № 87 на пр. Карла Маркса. Говорят: идите к себе в футбол играть! Разве это законно?» — жалуются в редакцию «ПИКа» жильцы домов на «кресту». Мы попытались разобраться в этой извечной соседской проблеме. /10
- На «Америке» знак и сплошная. «Автодор» разработает концепцию нового въезда на каменский придорожный рынок, предприниматели которого на прошлой неделе протестовали против ограничения доступа к торговым рядам. /9
- Две станичные школы переедут в один дом. «Пусть наши дети не дождались новой школы, так хоть внуки там успеют поучиться. Мы эту школу ждали 32 года», — надеются и молятся жители Старой Станицы. /13
- «Саранча» против «Тигров». В чем уникальность танка-мемориала в поселке Глубоком? /22, 23