Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 11.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 897 599 14 361 246 Новых случаев 4 945 126 1 Летальных случаев 15 131 268 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 341. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 11.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф