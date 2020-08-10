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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске загорелась квартира из-за непотушенной сигареты

происшествия

В Каменске загорелась квартира из-за непотушенной сигареты

Виктория Костовская
Опубликовано

8 августа в одной из квартир на третьем этаже дома № 111 на ул. Ворошилова произошел пожар.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 августа — «ПИК». Когда пожарный расчет прибыл на место ЧП, в квартире пламенем горел диван, а задымление в подъезде было настолько сильным, что безопасная эвакуация жильцов верхних этажей была затруднена. Но благодаря оперативной работе пожарных ПЧ-27 людей быстро вывели из дома, огонь удалось потушить в считанные минуты. В результате пожара никто не пострадал.
По информации старшего инспектора ОНДиПР по Каменску-Шахтинскому Людмилы Рагулиной, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Ее оставил на диване жилец квартиры, будучи в алкогольном опьянении.

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Автор: 04.08.2020
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