8 августа в одной из квартир на третьем этаже дома № 111 на ул. Ворошилова произошел пожар.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 августа — «ПИК». Когда пожарный расчет прибыл на место ЧП, в квартире пламенем горел диван, а задымление в подъезде было настолько сильным, что безопасная эвакуация жильцов верхних этажей была затруднена. Но благодаря оперативной работе пожарных ПЧ-27 людей быстро вывели из дома, огонь удалось потушить в считанные минуты. В результате пожара никто не пострадал.

По информации старшего инспектора ОНДиПР по Каменску-Шахтинскому Людмилы Рагулиной, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Ее оставил на диване жилец квартиры, будучи в алкогольном опьянении.