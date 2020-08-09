Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 9.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 887 536 14 107 245 Новых случаев 5 189 127 9 Летальных случаев 14 931 261 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 335. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 9.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф