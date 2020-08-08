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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 8 августа

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 8 августа

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.40 часов 8.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 882 347 13 980 236
Новых случаев 5 212 129 1
Летальных случаев 14 854 261 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 332. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.40 часов 8.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 04.08.2020
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