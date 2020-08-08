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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 8 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.40 часов 8.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|882 347
|13 980
|236
|Новых случаев
|5 212
|129
|1
|Летальных случаев
|14 854
|261
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 332. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.40 часов 8.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф