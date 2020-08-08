Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.40 часов 8.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 882 347 13 980 236 Новых случаев 5 212 129 1 Летальных случаев 14 854 261 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 332. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.40 часов 8.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф