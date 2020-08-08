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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Автодор» разработает концепцию нового въезда на придорожный рынок «Америка»

транспорт

«Автодор» разработает концепцию нового въезда на придорожный рынок «Америка»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Владельцы торговых рядов на трассе М4 «Дон» (в районе Каменска) встретились с руководством госкомпании «Автодор».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 августа — «ПИК». Напомним, владельцы придорожных кафе, шиномонтажей и автомастерских, расположенных на рынке возле трассы, категорически против, чтобы устанавливали заградительные бордюры на въезде в «Америку» со стороны временного моста.
В госкомпании «Автодор», в чьем ведомстве находится федеральная трасса, категорично заявляют: существующий проезд небезопасен.

— В этом месте в нарушение правил, предписанных разметкой и знаками дорожного движения, упорно едут машины, автобусы и фуры. Чтобы не было соблазнов нарушать правила и создавать ДТП, было принято решение ограничить доступ транспорта на данном участке. Это наша земля, поэтому мы решаем, как там организовать движение. Вы поймите: выезжает транспорт с Абрамовки, и в этот момент выезжает транспорт с моста на площадку рынка, а это опасно, — констатировал директор ростовского филиала «Автодор» Д. Рябов.

6 августа каменские бизнесмены, директор ростовского филиала «Автодор» Д. Рябов, первый замглавы администрации А. Срыбный и замглавы по ЖКХ Е. Яковенко, кажется, пришли к консенсусу. 

— Нужно искать альтернативный безопасный въезд на торговую площадку. Концепцию нового въезда берет на себя госкомпания. Реализация проекта — за счет предпринимателей, — пояснил корреспонденту «ПИКа» Д. Рябов.

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Автор: 04.08.2020
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