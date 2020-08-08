Владельцы торговых рядов на трассе М4 «Дон» (в районе Каменска) встретились с руководством госкомпании «Автодор».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 августа — «ПИК». Напомним, владельцы придорожных кафе, шиномонтажей и автомастерских, расположенных на рынке возле трассы, категорически против, чтобы устанавливали заградительные бордюры на въезде в «Америку» со стороны временного моста.

В госкомпании «Автодор», в чьем ведомстве находится федеральная трасса, категорично заявляют: существующий проезд небезопасен.

— В этом месте в нарушение правил, предписанных разметкой и знаками дорожного движения, упорно едут машины, автобусы и фуры. Чтобы не было соблазнов нарушать правила и создавать ДТП, было принято решение ограничить доступ транспорта на данном участке. Это наша земля, поэтому мы решаем, как там организовать движение. Вы поймите: выезжает транспорт с Абрамовки, и в этот момент выезжает транспорт с моста на площадку рынка, а это опасно, — констатировал директор ростовского филиала «Автодор» Д. Рябов.

6 августа каменские бизнесмены, директор ростовского филиала «Автодор» Д. Рябов, первый замглавы администрации А. Срыбный и замглавы по ЖКХ Е. Яковенко, кажется, пришли к консенсусу.

— Нужно искать альтернативный безопасный въезд на торговую площадку. Концепцию нового въезда берет на себя госкомпания. Реализация проекта — за счет предпринимателей, — пояснил корреспонденту «ПИКа» Д. Рябов.