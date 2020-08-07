Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области установлен новый размер прожиточного минимума

oбщество

В Ростовской области установлен новый размер прожиточного минимума

Виктория Костовская
Опубликовано

В расчете на душу населения величина прожиточного минимума за второй квартал составила 11 053 руб., для трудоспособного населения — 11 753 руб., для пенсионеров — 8 915 руб., для детей — 11 642 руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 августа — «ПИК». Отметим, величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения Ростовской области: если среднедушевой доход семьи меньше величины прожиточного минимума, то она является малоимущей, а значит, имеет право на большинство социальных пособий, выплат и других видов поддержки.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике oбщество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 августа
Автор: 04.08.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На М4 «Дон» между Каменском и Ростовом образовались многокилометровые пробки

транспорт

Каменчане возмущены закрытием въезда с моста на М4 «Дон» на рынок «Америка»

здоровье

О проблемах каменских медиков рассказали «РЕН ТВ» и «Пятый канал»

здоровье

«Когда начмед увидел график дежурств, он сбежал»

oбщество

Каменские десантники прошли по городу маршем
Реклама
Вверх