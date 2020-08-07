В расчете на душу населения величина прожиточного минимума за второй квартал составила 11 053 руб., для трудоспособного населения — 11 753 руб., для пенсионеров — 8 915 руб., для детей — 11 642 руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 августа — «ПИК». Отметим, величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни населения Ростовской области: если среднедушевой доход семьи меньше величины прожиточного минимума, то она является малоимущей, а значит, имеет право на большинство социальных пособий, выплат и других видов поддержки.