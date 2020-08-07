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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске появилось место для тренировки собак

oбщество

В Каменске появилось место для тренировки собак

В Каменске появилось место для тренировки собак

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Единственная современная площадка для выгула и дрессировки собак расположена в центре Каменска рядом с КХМТ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 августа – «ПИК». Площадка бесплатная, открыта для всех желающих культурно выгуливать своих питомцев. Территория оборудована специальными тренировочными снарядами. Для уборки за животными предусмотрен хозинвентарь – совок, веник и мусорный контейнер. Новое место для братьев наших меньших находится на бывшем пустыре. Земля муниципальная, организаторам ее выделили на временное пользование. 

– Комитет по управлению имуществом выдал разрешение на использование земельного участка площадью 460 кв. метров, расположенного рядом с автогаражным кооперативом «Спортивный», в качестве площадок для дрессировки и выгула собак, – прокомментировал О. Лавров. – Это земля, которая находится ближе к стадиону. Инициативная группа собачников будет проводить здесь занятия со своими питомцами. Они навели порядок и на своем участке, и на прилегающей к нему территории, в том числе покосили участок рядом с баннерами. Хочу отметить, что собаководам территория предоставлена в пользование на срок 10 лет при соблюдении всех санитарных норм. Речь об аренде земли не идет.

Идейным вдохновителем и главным организатором выступил Евгений Слугин, каменчанин, он оканчивает учебу в московском институте.

– В столице такие площадки чуть ли не в каждом дворе. Пользуются большой популярностью среди собаководов. Самое интересное, все они открыты круглосуточно, и никто там ничего не ломает, — отмечает Е. Слугин.

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Автор: 04.08.2020
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