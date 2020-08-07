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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке пятеро скончались от COVID-19

здоровье

В Донецке пятеро скончались от COVID-19

В Донецке пятеро скончались от COVID-19

Елена Жукова
Опубликовано

Число умерших за весь период эпидемии дончан приводит городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 августа  – «ПИК». По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 7 августа в Донецке за сутки выявлен один подтвержденный случай коронавируса. Всего на сегодня зарегистрированы 244 случая инфицирования.

Согласно статистике городского оперативного штаба, заболевание с начала эпидемии было выявлено у 240 местных жителей. В их числе 72 вахтовика, 28 членов их семей, 137 человек – контактировавшие с носителями инфекции. В настоящее время госпитализированы 5 дончан, остальные соблюдают режим карантина. Выздоровели 220 человек, 5 умерли.

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Автор: 04.08.2020
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