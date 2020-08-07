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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава Донецка объявил, как отметят День города и День шахтера

культура

Глава Донецка объявил, как отметят День города и День шахтера

Елена Жукова
Опубликовано

Сити-менеджер Роман Кураев на своей странице в Инстаграм опубликовал порядок празднования 65-летия Донецка и 73-летия Дня работников угольной промышленности, определенный в связи с пандемией коронавируса.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 августа  – «ПИК». Оба праздника решением городского актива давно объединены и отмечаются в последнее воскресенье августа. В этом году у города юбилейный день рождения. И снова праздник омрачен  — на этот раз ограничениями особого эпидемического режима. А 2015-й год и 60-летие города, увы, запомнилось пожаром в ГДК «Шахтер», после чего Дворец выбыл из культурного строя по сей день.

Глава администрации, как и ожидалось, сообщил, что празднование пройдет не в полном объеме и будет разделено на два этапа. В конце августа состоятся торжественный прием главы администрации, праздничный концерт «Слава шахтерскому труду», церемония занесения на Доску почета лучших жителей Донецка и открытие виртуального концертного зала в городском историко-краеведческом музее.

Затем 26 сентября пройдут традиционные городские конкурсы, выставка декоративно-прикладного  искусства и гала-концерт «Город счастья, любви и надежды».

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Автор: 04.08.2020
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