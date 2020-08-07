В каменской ЦГБ принято временное решение направлять тяжелых хирургических больных в ЦГБ Белой Калитвы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 августа – «ПИК». Из-за нехватки в ЦГБ анестезиологов-реаниматологов экстренную хирургическую помощь пациентам будут оказывать в белокалитвенской ЦГБ. Об этом сообщил глава пресс-центра регионального оперштаба по мониторингу коронавируса Сергей Тюрин. По его словам, это решение временное, и оно действует только в отношении пациентов, которым требуется экстренная хирургическая помощь в ночное время. Предположительно уже с 8 августа хирургия ЦГБ должна заработать в штатном режиме.

Напомним, ранее врачи хирурги и анестезиологи-реаниматологи ЦГБ выступили с видеообращением к жителям Каменска, в котором открыто заявили о кадровом коллапсе в ЦГБ и категорическом несогласии с политикой, проводимой главным врачом ЦГБ. Позже врачей поддержал средний медперсонал больницы, который решился высказать свои претензии на камеру съемочной группы «РЕН ТВ», когда журналисты прибыли в Каменск для съемки репортажа.