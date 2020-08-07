Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.40 часов 7.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 877 135 13 851 235 Новых случаев 5 241 128 2 Летальных случаев 14 725 255 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 329. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.40 часов 7.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф