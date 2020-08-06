Выбрать из этого количества всего 20 депутатов нам предстоит в единый день голосования 13 сентября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа — «ПИК». До 31 июля были выдвинуты в кандидаты 89 человек, однако одному из них по объективным причинам было отказано.

По словам председателя городской территориальной избирательной комиссии Ольги Чугреевой, регистрация кандидатов будет проходить поэтапно — по мере подачи ими документов в ТИК. Начинать предвыборную агитацию кандидаты вправе с момента открытия избирательного счета. Агитация в СМИ начнется за 28 дней до дня голосования — с 15 августа.

По состоянию на 7 августа зарегистрированы уже девять кандидатов: один из партии «Единая Россия», двое из «Справедливой России», шестеро из «ЛДПР». Среди кандидатов люди самых разных возрастов — от 31 до 71 года — и самых разных сфер деятельности. Планируют идти на выборы в том числе и некоторые ныне действующие депутаты.

Полную карту избирательных округов со списком кандидатов на каждом из них читайте в следующем номере газеты «ПИК».