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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменскую городскую думу седьмого созыва метят 88 кандидатов

политика

В Каменскую городскую думу седьмого созыва метят 88 кандидатов

Виктория Костовская
Опубликовано

Выбрать из этого количества всего 20 депутатов нам предстоит в единый день голосования 13 сентября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа — «ПИК». До 31 июля были выдвинуты в кандидаты 89 человек, однако одному из них по объективным причинам было отказано.
По словам председателя городской территориальной избирательной комиссии Ольги Чугреевой, регистрация кандидатов будет проходить поэтапно — по мере подачи ими документов в ТИК. Начинать предвыборную агитацию кандидаты вправе с момента открытия избирательного счета. Агитация в СМИ начнется за 28 дней до дня голосования — с 15 августа.
По состоянию на 7 августа зарегистрированы уже девять кандидатов: один из партии «Единая Россия», двое из «Справедливой России», шестеро из «ЛДПР». Среди кандидатов люди самых разных возрастов — от 31 до 71 года — и самых разных сфер деятельности. Планируют идти на выборы в том числе и некоторые ныне действующие депутаты.
Полную карту избирательных округов со списком кандидатов на каждом из них читайте в следующем номере газеты «ПИК».

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Автор: 04.08.2020
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