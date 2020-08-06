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В Каменске привьют домашних животных от бешенства
Городская ветеринарная служба приступила к бесплатной вакцинации домашних кошек и собак от бешенства с 6 августа.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа – «ПИК». Прививать животных можно с двухмесячного возраста. Оплата только за шприц, спирт и вату. При желании все это можно принести с собой. Вакцинация живности будет осуществляться по следующему графику.
- 6 августа – сквер Щаденко 11.30–14.00
- 6 августа – мкр. им. 60 лет Октября (р-н мини-рынка возле Сбербанка) 14.30–16.00
- 7 августа – п. Южный, магазин «Копейка» 9.00–11.00.
- 7 августа – п. Южный, ул. Алтайская (р-н Сбербанка) 11.30–13.00.
- 7 августа – ул. Пивоварова (р-он старого кладбища) 13.30–15.00.
- 10 августа – перекресток ул. Ленина и пер. Красноармейский 9.00–11.00.
- 10 августа – ул. Подтелкова, 25а 11.30–13.30
- 10 августа – ул. Ворошилова, 143 (во дворе домов) 14.00–16.00.
- 11 августа – ул. Артиллерийская, 20 9.00–11.00.
- 11 августа – перекресток ул. Горной, 34 и ул. Урожайной 11.30–14.00.
- 11 августа – перекресток ул. Танкистов и ул. Ватутина 14.30–16.00.
- 12 августа – Шахта, 32, ул. Степная (между домами № 5 и № 7 (Октябрьский р-н) 10.00–11.30.
- 12 августа – 17-я Шахта, Октябрьский район, около магазина «Продукты» 11.30–15.00.
- 13 августа – ул. Ямская, 30 (район магазина «Пятерочка») 9.00–11.00.
- 13 августа – ул. Дачная, 33 (около гаражей) 11.30–13.00.
- 13 августа – ул. Островского, 13а 13.30–15.30.
- 14 августа – ул. Промышленная, 103 9.00–11.00.
- 14 августа – мкр. Шахтерский, ул. Котовского, 20 11.30–14.00.