Городская ветеринарная служба приступила к бесплатной вакцинации домашних кошек и собак от бешенства с 6 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа – «ПИК». Прививать животных можно с двухмесячного возраста. Оплата только за шприц, спирт и вату. При желании все это можно принести с собой. Вакцинация живности будет осуществляться по следующему графику.