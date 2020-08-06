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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

здоровье

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

Виктория Костовская
Опубликовано

6 августа Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа — «ПИК». С 2021 года каждый россиянин от 40 лет и старше каждый год будет иметь один законный выходной день с сохранением рабочего места и зарплаты для прохождения диспансеризации.
Работник будет обязан предоставлять работодателю справку из медучреждения, но только в том случае, если этого требует коллективный договор.

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Автор: 04.08.2020
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