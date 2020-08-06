6 августа Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 августа — «ПИК». С 2021 года каждый россиянин от 40 лет и старше каждый год будет иметь один законный выходной день с сохранением рабочего места и зарплаты для прохождения диспансеризации.

Работник будет обязан предоставлять работодателю справку из медучреждения, но только в том случае, если этого требует коллективный договор.