6 августа губернатор В. Голубев подписал очередной документ о послаблении в режиме ограничений в связи с коронавирусом.

Ростовская область, 6 августа – «ПИК». Начиная с 10 августа в области снимается запрет на работу предприятий общественного питания. И если сегодня кафе и рестораны могут предоставить посетителям только летние площадки, то со следующей недели организации общепита возобновят работу внутри помещений. Но при условии соблюдения всех санитарных норм, дезинфекции, проветривания, обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми облучателями.

Также с 10 августа возобновляются экскурсии: пешеходные в группах не более 25 человек, автоэкскурсии – с заполнением транспорта не более чем наполовину. При этом экскурсанты обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

При проведении спортивных и физкультурных мероприятий разрешена 25-процентная заполняемость зрительских мест. Уже с 1 сентября театрам и кинотеатрам региона разрешат наполовину заполнять залы.