Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске большинство высаженных осенью деревьев засохли

ЖКХ

В Каменске большинство высаженных осенью деревьев засохли

Виктория Костовская
Опубликовано

По подсчетам корреспондентов «ПИКа» лишь 10% деревьев, высаженных в городском парке Победы и сквере Щаденко, прижились.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 августа — «ПИК». Отметим, парк Победы благоустроили в рамках программы «Инициативное бюджетирование» в июле — обновили урны, скамейки, освежили краску на детской площадке. Однако сухие палки саженцев по всему парку создают впечатление безнадеги и неухоженности. А как деревьям не засохнуть, если с весны их не поливали ни разу.
По мнению главы администрации К. Фетисова, причина ежегодной гибели молодых деревьев, которые высаживают в Дни древонасаждения, кроется не в отсутствии полива, а плохих почвах. Такое предположение он высказал в ходе пресс-конференции 20 июля.

– В парке Победы, вы сами видите, какая почва: сплошные камни! На пр. Карла Маркса тоже не прижились прошлогодние саженцы. Но сажать все равно надо. Если из ста приживутся десять – уже хорошо, – ответил он.

Напомним, 19 октября 2019 г. в Каменске были высажены 1200 молодых деревьев, большая часть из которых — неприхотливые ясени.
Всего же с 2012 года — начала действия акции древонасаждения на Дону, в Каменске было высажено более 10 тысяч молодых деревьев.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 августа
Автор: 04.08.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Каменской ЦГБ назревает коллапс из-за массового увольнения сотрудников

транспорт

На М4 «Дон» между Каменском и Ростовом образовались многокилометровые пробки

здоровье

Каменские медики дали интервью компании Рен-ТВ

транспорт

Каменчане возмущены закрытием въезда с моста на М4 «Дон» на рынок «Америка»

здоровье

О проблемах каменских медиков рассказали «РЕН ТВ» и «Пятый канал»
Реклама
Вверх