По подсчетам корреспондентов «ПИКа» лишь 10% деревьев, высаженных в городском парке Победы и сквере Щаденко, прижились.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 августа — «ПИК». Отметим, парк Победы благоустроили в рамках программы «Инициативное бюджетирование» в июле — обновили урны, скамейки, освежили краску на детской площадке. Однако сухие палки саженцев по всему парку создают впечатление безнадеги и неухоженности. А как деревьям не засохнуть, если с весны их не поливали ни разу.

По мнению главы администрации К. Фетисова, причина ежегодной гибели молодых деревьев, которые высаживают в Дни древонасаждения, кроется не в отсутствии полива, а плохих почвах. Такое предположение он высказал в ходе пресс-конференции 20 июля.

– В парке Победы, вы сами видите, какая почва: сплошные камни! На пр. Карла Маркса тоже не прижились прошлогодние саженцы. Но сажать все равно надо. Если из ста приживутся десять – уже хорошо, – ответил он.

Напомним, 19 октября 2019 г. в Каменске были высажены 1200 молодых деревьев, большая часть из которых — неприхотливые ясени.

Всего же с 2012 года — начала действия акции древонасаждения на Дону, в Каменске было высажено более 10 тысяч молодых деревьев.