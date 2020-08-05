Мошеннику удалось обмануть женщину самым избитым способом, она потеряла весьма солидную сумму. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 августа – «ПИК». По данным полиции Донецка, потерпевшая обратилась с заявлением о краже денег с банковского счета. Телефонный мошенник действовал просто: представился сотрудником банка, сказал, что зафиксированы подозрительные действия со счетом дончанки и оттуда могут быть списаны средства. Женщина сообщила, что не пыталась снять деньги. Незнакомец предложил провести ряд операций якобы для защиты счета. Дончанка назвала ему данные банковской карты и секретный код из пришедшего смс-сообщения. В результате со счета пропали 497 тыс. рублей. При этом заявительница пояснила полиции, что знает о действиях мошенников, но при общении с незнакомцем растерялась и выполнила всего его рекомендации. По факту возбуждено дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.