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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Растерявшись, дончанка лишилась полумиллиона

происшествия

Растерявшись, дончанка лишилась полумиллиона

Елена Жукова
Опубликовано

Мошеннику удалось обмануть женщину самым избитым способом, она потеряла весьма солидную сумму. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 5 августа  – «ПИК».  По данным полиции Донецка, потерпевшая обратилась с заявлением о краже денег с банковского счета. Телефонный мошенник действовал просто: представился сотрудником банка, сказал, что зафиксированы подозрительные действия со счетом дончанки и оттуда могут быть списаны средства. Женщина сообщила, что не пыталась снять деньги. Незнакомец предложил провести ряд операций якобы для защиты счета. Дончанка назвала ему данные банковской карты и секретный код из пришедшего смс-сообщения.  В результате со счета пропали 497 тыс. рублей. При этом заявительница пояснила полиции, что знает о действиях мошенников, но при общении с незнакомцем растерялась и выполнила всего его рекомендации. По факту возбуждено дело по п. «г» ч. 3  ст. 158 УК РФ.

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Автор: 04.08.2020
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