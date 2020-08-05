Представители госкомпании обещают, что предложат альтернативный вариант подъезда к торговым рядам.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 августа – «ПИК». Напомним, госкомпания «Автодор», в чьем ведомстве федеральная трасса М4 «Дон», заявила о перекрытии привычного для многих въезда на придорожный рынок «Америка» (расположен на трассе М4 «Дон» рядом с Каменском). Предприниматели рынка категорически против, и 3 августа протестовали на «Америке» коллективно.

В тот день на встречу с возмущенными предпринимателями приехал представитель ростовского филиала государственной компании «Автодор»*. Встреча длилась более трех часов, на месте переговоров понадобилось даже присутствие полиции – стороны долго не могли прийти к консенсусу.

В итоге каменчанам все-таки удалось отстоять свою позицию, а дорожникам пришлось развернуться, так и не начав свои работы.

Просьбы предпринимателей были донесены до непосредственного руководства госкомпании, которая готовит вторую встречу с каменчанами.

– Встреча с инициативной группой будет организована в ближайшее время, на ней мы планируем обсудить схему движения на поворотном участке в сторону Абрамовки, – заявил корреспонденту «ПИКа» директор ростовcкого филиала «Автодора» Дмитрий Рябов.

*«Автодор» – государственная компания «Российские автомобильные дороги».