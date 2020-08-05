Продолжаем выяснять, есть ли жизнь после коронавируса и как она течет там, куда наши люди едут за морем, солнцем, горячей кукурузой и койко-местом за 500 рэ в сутки.

Сетевые магазины на морях уравняли потребности и возможности всех людей, и сегодня, даже если отправляешься на моря, можно быть спокойным: в тамошних «Магнитах» и «Пятерочках» найдешь все, к чему привык дома.

Правда, попадаются совсем реликтовые населенные пункты, где нет крупных магазинов, например хутор Бетта, рассказ о котором я начал в прошлых заметках. Там всего несколько продуктовых магазинов, но зато обилие сопутствующим морю кафе и закусочных, которые не дадут отпускнику, за их деньги разумеется, даже одну минуту побыть голодным.

Птичка на пирамидке и другие цены

Вот короткий список цен на курортах Черного моря. Цены приведены на июль. В разгар сезона все остается на том же уровне, подрастает лишь аренда жилья:

приличный эконом (кондиционер, телевизор, газовая плита, три кровати, санузлы на улице) — 500 руб. с человека

то же самое с санузлами в номере – 600 и выше.

Приличный сувенир (модная ныне птичка, парящая на пирамидке) – 100 руб.

Пемза — 100 руб., самый расхожий подарок для пап-мам-бабушек-дедушек.

Прогулка на катамаране — 500 руб. (2-4 человека), 600-700 (5 и более).

Поездка на водопады, дольмены — 2400 руб. туда и обратно.

Туалет — 20 руб. (куда же без него!)

Овощи-фрукты на лотках (торговцы божатся, что это все местное, но это Турция):

черешня — 250 руб. (1 кг)

кукуруза — 40 руб. (1 початок), вареная — 50, на пляже — 80

помидоры — 120 руб. (1 кг) невкусные, 150 — вкусные

зелень — 50 руб. (маленький пучок)

мороженое — в среднем 60 руб., в прибрежных кафе — 100

абрикосы — 200 руб. (1 кг) местные, сезонные.

Если подводить некий итог поездки, то в целом на дорогу и аренду жилья у нас ушло чуть больше 20 тыс. руб. (жилье — 15 тыс., платная дорога (туда-сюда) — 800, бензин — 5 тыс.).

Столовая в Бетте, которая так и называется «Столовая». Вид — современный, смысл — эсэсэсэровский, меню — разнообразное. Но компот из сухофруктов есть.

Клумба в постели

Как журналист, я не мог не попытать местных про житье-бытье. Самым обстоятельным оказался разговор с Мариной, хозяйкой наших апартаментов, которая стала местной самым простым способом — приехала работать на базу отдыха и познакомилась с будущим мужем из Бетты.

Здесь все живут за счет отдыхающих. Мы свое подворье построили с нуля, своими руками. Сначала здесь были просто бугор и мусор. Мы все вычистили, построились. Раньше условия были проще, но теперь есть даже люкс.

Клиенты в основном по интернету находятся, но есть постоянные, которые много лет приезжают. На сезон все расписано заранее. Сейчас у меня свободен только кусочек сентября. С интернетом стало удобно, но и опасно. Попадаются разные люди. Ты же по телефону их не видишь, человека не знаешь. Он заказывает жилье, приезжает, а потом с ним проблемы. В этом году была одна семья с детьми, кстати, из Ростова. Они мне настоящий бедлам устроили. Девчонки, 3 и 5 лет, безбашенные, сколько клумб попортили, цветов сорвали. В собаку камни кидали. Один раз прямо на кроватях стали делать замки из песка и камней. Сделала им замечание, а родители говорят: «К детям не смейте подходить!». Конечно, с такими клиентами мы потом расстаемся.

Другие приехали с двумя собаками-ротвейлерами и с ними спали в одной кровати. Я чуть не разрыдалась, когда после них постель увидела…

А был другой случай. Приехала пара, деньги заплатила вперед, сразу за долгий срок. Оказались пьющие. Стали дебоши устраивать, буянить до трех ночи. Я им деньги вернула, попросила съехать, так они на меня еще в полицию заявили: мол, не имеет права выгонять…

В общем, разные люди приезжают. В основном хорошие. Кстати, те дебоширы оставили в интернете свой комментарий: условия плохие, хозяйка спасу не дает. Но им другие мои клиенты ответили: не верьте им, мы там были, условия прекрасные. Так что на хороших людей мне везет.

Мы, местные, на море не ходим. Последний раз ходили на Новый год — праздник отметить. Лета не замечаем, потому что для вас море — отдых, а для нас — работа. Вот хотим с мужем тоже как-нибудь отдохнуть — поедем, Крым посмотрим.

Что у нас хорошо — нет зимы. У меня розы в декабре еще цветут. Сколько вы за коммуналку зимой платите? Ого! А мы дом на ночь прогреем и все. Ниже нуля температура не опускается — благодатный климат. Снега не бывает. Если случается, что выпадет, то сразу тает. По такому случаю в школах отменяют занятия. Наша младшая дочь не знает, что такое снег. Последний раз снег выпадал лет пятнадцать назад. Старшей дочери тогда санки купили, с тех пор стоят. Вот так и живем. Раньше еще была мысль куда-то поехать, где работа, где людей больше. А сейчас — нет. Понимаем — нам здесь хорошо…

Эпилог с карандашами

Дни промчались незаметно — этой фразой принято заканчивать разного рода путевые заметки, особенно на тему моря и отдыха. Уже дома мы подумали, что неплохо было бы на следующий год вновь вернуться в Бетту (а может, еще и этой осенью, чем геополитика не шутит). Когда цель поездки — не экскурсия, а море и солнце, то зачем придумывать что-то еще. Но уверенности не было. Сомнения отпали, когда через день позвонила хозяйка апартаментов:

Вы забыли детскую одежду, игрушки, карандаши… Так что снова ждем вас в Бетте.

И здесь, наверное, уместно было бы поставить смайлик – тот, который задумчиво чешет подбородок.