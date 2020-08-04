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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ищут вандалов, которые сломали новую скамейку

происшествия

В Каменске ищут вандалов, которые сломали новую скамейку

В Каменске ищут вандалов, которые сломали новую скамейку

Виктория Костовская
Опубликовано

В ночь с 3 на 4 августа неизвестные оторвали две доски от новой лавочки, установленной в парке Победы на ул. Ворошилова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 августа — «ПИК». Их установили в парке месяц назад в рамках программы «Инициативное бюджетирование», то есть свою долю софинансирования для закупки новомодного городского имущества внесли и каменчане.
Как пояснил корреспонденту «ПИКа» первый замглавы администрации Александр Срыбный, если личности вандалов удастся выяснить, к ним будут применены соответствующие меры.

Ладно бы это только город или область выделяли средства, но ведь деньги на парк собирали и простые горожане с бизнесом. Такого простить нельзя! — считает чиновник.

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Автор: 04.08.2020
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