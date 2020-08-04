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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Когда начмед увидел график дежурств, он сбежал»

здоровье

«Когда начмед увидел график дежурств, он сбежал»

«Новая газета» рассказала о проблемах в каменском здравоохранении.
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Опубликовано

4 августа статья о проблемах в здравоохранении Каменска вышла на сайте «Новой газеты».

Корреспонденту «Новой», как и многим другим представителям СМИ, так и не удалось поговорить с главным врачом ЦГБ. Зато подчиненные ему доктора откровенно рассказали о комплексе проблем, которые привели, по их мнению, к кризису в Центральной городской больнице.
Докторам удалось заставить услышать себя в администрации города и в Минздраве области.
Но… «Сразу несколько участников встречи с представителями Минздрава подтвердили «Новой», что чиновники недвусмысленно им дали понять — уволившиеся не смогут найти себе новое место работы в пределах Ростовской области».

Читайте статью по ссылке.

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Автор: 28.07.2020
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