4 августа статья о проблемах в здравоохранении Каменска вышла на сайте «Новой газеты».

Корреспонденту «Новой», как и многим другим представителям СМИ, так и не удалось поговорить с главным врачом ЦГБ. Зато подчиненные ему доктора откровенно рассказали о комплексе проблем, которые привели, по их мнению, к кризису в Центральной городской больнице.

Докторам удалось заставить услышать себя в администрации города и в Минздраве области.

Но… «Сразу несколько участников встречи с представителями Минздрава подтвердили «Новой», что чиновники недвусмысленно им дали понять — уволившиеся не смогут найти себе новое место работы в пределах Ростовской области».

Читайте статью по ссылке.