анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 32-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Врачи ЦГБ бьют тревогу. 30 июля врачи ЦГБ выступили с видеообращением к жителям Каменска, в котором заявили: если в ближайшее время не будет предпринято никаких мер, многие отделения больницы не смогут круглосуточно оказывать населению квалифицированную помощь, потому что попросту останутся без врачей »2-3
- В гордуму захотели еще 29. Выборы: в Каменске список претендентов на депутатские мандаты за неделю вырос с 60 до 89 человек. /5
- Любимых уколют бесплатно. Четыре дня в августе будут бесплатно прививать от бешенства домашних животных. График и адреса ищите на 9 странице. /9
- Тест на COVID? Обязательный и платный. У кого обязаны взять тест-анализ на коронавирус и для каких приоритетных категорий он является бесплатным? /14-15
- «Америка» бунтует против действий «Автодора». Дорожники хотят перекрыть въезд на рынок с трассы М4 «Дон». /4
- Пробки на трассе сохранятся до осени. В минувшие выходные на трассе М4 «Дон» в глухих пробках простаивали сотни водителей. /6
- ОСАГО подешевеет, газ подорожает, в Турцию пускают. Рост цен на газ, удешевление ОСАГО, повышение пенсий — вот лишь малая доля законодательных новшеств, которые начали действовать с августа. /8
- Новые площадки за деньги горожан. Чуть больше месяца осталось у каменчан, чтобы подать в администрацию города заявку на ремонт своей площадки, дороги или двора. Обязательное условие — участие граждан в проекте своим рублем. /9
- Между рэпом и тюрьмой. 7 лет — максимальная мера наказания, предусмотренная статьей Уголовного кодекса РФ, по которой будут судить каменского подростка, избившего мужчину и укравшего у него телефон. /21
- Семеро смелых. Истории Великой Отечественной войны известны несколько случаев, когда горстка наших бойцов сдерживала наступление огромной немецкой армии. Таковы, например, подвиги 28 героев панфиловцев или защитников Дома Павлова в Сталинграде. Однако мало кто знает, что в 1942 году неподалеку от Каменска тоже произошло одно из таких сражений. /22, 23