Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 4.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 861 423 13 464 233 Новых случаев 5 159 129 2 Летальных случаев 14 351 240 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 320. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 4.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф