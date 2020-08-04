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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 4 августа

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 4 августа

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 4.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 861 423 13 464 233
Новых случаев 5 159 129 2
Летальных случаев 14 351 240 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 320. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 4.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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Автор: 28.07.2020
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