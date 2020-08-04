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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 4 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 4.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|861 423
|13 464
|233
|Новых случаев
|5 159
|129
|2
|Летальных случаев
|14 351
|240
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 320. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 4.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф