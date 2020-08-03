Конфликт в каменском здравоохранении становится все труднее замять, его показали на нескольких федеральных российских телеканалах утром 3 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа – «ПИК». На прошлой неделе, 31 августа, съемочная группа из Москвы встретилась с каменскими медиками, представителями администрации и руководством ЦГБ. Репортажи о конфликтной ситуации, сложившейся в ЦГБ Каменска показали утром 3 августа на «РЕН ТВ» и «Пятом канале».