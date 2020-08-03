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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

О проблемах каменских медиков рассказали «РЕН ТВ» и «Пятый канал»

здоровье

О проблемах каменских медиков рассказали «РЕН ТВ» и «Пятый канал»

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Опубликовано

Конфликт в каменском здравоохранении становится все труднее замять, его показали на нескольких федеральных российских телеканалах утром 3 августа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа – «ПИК». На прошлой неделе, 31 августа, съемочная группа из Москвы встретилась с каменскими медиками, представителями администрации и руководством ЦГБ. Репортажи о конфликтной ситуации, сложившейся в ЦГБ Каменска показали утром 3 августа на «РЕН ТВ» и «Пятом канале».

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1 комментарий
  • http://vk.com/id16799540 Саня Питерский

    Мэр, сделай себе зп 15.000 и не видь в этом никакой проблемы

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Автор: 28.07.2020
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