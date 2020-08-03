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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На кордоне в Донецке задержали 200 попугаев

происшествия

На кордоне в Донецке задержали 200 попугаев

Елена Жукова
Опубликовано

Двести голов волнистых попугаев без ветеринарных сопроводительных документов везли автотранспортом на территорию России с Украины через МАПП «Донецк», сообщает территориальное Управление Россельхознадзора.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 августа  – «ПИК». Перевозчику с живой птицей пришлось повернуть восвояси — инспекторы ведомства запретили ввоз попугаев из-за нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору.

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Автор: 28.07.2020
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