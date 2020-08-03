На федеральной трассе собрались десятки протестующих против решения госкомпании «Автодор» перегородить проезд.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа — «ПИК». Владельцы придорожных кафе, шиномонтажей и автомастерских, которые расположены на рынке возле трассы, категорически против того, чтобы ремонтники устанавливали заградительные бордюры. Свои требования они уже не раз высказывали как в устной, так и в письменной форме — они обращались в разные инстанции, в том числе в госкомпанию.

Аргументируя протест, предприниматели заявляют, что закрытый въезд погубит их бизнес, а также не позволит объезжать неудобный поворот на трассу автобусами, которые везут людей с х. Абрамова. В качестве еще одного аргумента в пользу сохранения проезда предприниматели выдвигают возможность использования рыночной дороги, как альтернативному объезду участка трассы.

Все помнят, как недавно рядом с нами перевернулся грузовик, весь поток автомобилей был пущен через нас, — говорили они на стихийном собрании 3 августа.

В этот же день на встречу с возмущенными предпринимателями приехал представитель ростовского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги» Б. Акибеков. Встреча длилась более двух часов. Пришли ли стороны к консенсусу, пока неизвестно.