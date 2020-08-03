Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане возмущены закрытием въезда с моста на М4 «Дон» на рынок «Америка»

транспорт

Каменчане возмущены закрытием въезда с моста на М4 «Дон» на рынок «Америка»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

На федеральной трассе собрались десятки протестующих против решения госкомпании «Автодор» перегородить проезд.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа — «ПИК». Владельцы придорожных кафе, шиномонтажей и автомастерских, которые расположены на рынке возле трассы, категорически против того, чтобы ремонтники устанавливали заградительные бордюры. Свои требования они уже не раз высказывали как в устной, так и в письменной форме — они обращались в разные инстанции, в том числе в госкомпанию. 
Аргументируя протест, предприниматели заявляют, что закрытый въезд погубит их бизнес, а также не позволит объезжать неудобный поворот на трассу автобусами, которые везут людей с х. Абрамова. В качестве еще одного аргумента в пользу сохранения проезда предприниматели выдвигают возможность использования рыночной дороги, как альтернативному объезду участка трассы.

Все помнят, как недавно рядом с нами перевернулся грузовик, весь поток автомобилей был пущен через нас, — говорили они на стихийном собрании 3 августа. 

В этот же день на встречу с возмущенными предпринимателями приехал представитель ростовского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги» Б. Акибеков. Встреча длилась более двух часов. Пришли ли стороны к консенсусу, пока неизвестно.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 июля
Автор: 28.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Каменской ЦГБ назревает коллапс из-за массового увольнения сотрудников

транспорт

На М4 «Дон» между Каменском и Ростовом образовались многокилометровые пробки

здоровье

Каменские медики дали интервью компании Рен-ТВ

транспорт

В Каменске закроют железнодорожный переезд

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 июля
Реклама
Вверх