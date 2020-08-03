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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Каменска автобусы пойдут на Украину и в Подмосковье

транспорт

Из Каменска автобусы пойдут на Украину и в Подмосковье

Виктория Костовская
Опубликовано

С 1 августа возобновлены два популярных автобусных рейса.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа — «ПИК». В понедельник, четверг и субботу в 13.30 от каменского автовокзала будет отправляться автобус Каменск — Луганск, а по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 16.10 транзитный автобус Таганрог — Мытищи. Об этом редакции газеты «ПИК» сообщила начальник каменского автовокзала Ирина Боброва.

О наличии билетов можно обращаться в кассу автовокзала по тел.: 8-905-453-66-30.

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Автор: 28.07.2020
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