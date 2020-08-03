В отношении задержанного по подозрению в угоне 18-летнего парня возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 августа – «ПИК». По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, житель Донецка сообщил в полицию об угоне своей легковушки. Пропажу он обнаружил утром — припаркованного около дома авто на месте не оказалось. Но угонщик уехал недалеко — машина отыскалась в кювете в нескольких метрах. Видимо, горе-водитель не справился с управлением.

Сотрудники угрозыска вычислили вероятного злоумышленника — тот накануне был в гостях у хозяина «Москвича», а потом решил прихватить его транспорт. Соединил провода зажигания и поехал. Но, быстро оказавшись в кювете, бросил машину и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ. «Шалость» может обойтись парню как минимум штрафом до 120 тыс. руб. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.