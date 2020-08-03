С утра 3 августа на участке пр. Карла Маркса, от ул. Мусина до ул. Кирова, начали латать дорогу, с которой две недели назад были сняты большие участки старого асфальта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 августа — «ПИК». В связи с этим водители, заезжающие в город через понтон, вынуждены передвигаться через ул. Володарского и пер. Крупской.

Как пояснил «ПИКу» директор департамента ЖКХ Николай Кудимов, данные работы были запланированы на субботу и воскресенье. Однако из-за плохой погоды их перенесли. Решение о перекрытии проспекта от ул. Кирова до Мусина на время проведения работ принято для того, чтобы не дать автомобилистам оставлять машины на обочинах, где также необходимо накладывать латки.

Ожидается, что проезд по проспекту откроют после 15.00.

После того как подрядчик залатает этот участок, он приступит к асфальтированию следующего — от ул. Кирова до ул. Пушкина. На период работ там также будет перекрыто движение. Приносим свои извинения автомобилистам за временные неудобства, — сказал Николай Кудимов.

Напомним, в рамках четвертого в этом году муниципального контракта, заключенного 19 и 29 июля, подрядчик ИП Буханцов до 31 июля должен был отремонтировать пр. Карла Маркса и прилегающие к нему участки других улиц, а также пер. Володарского.