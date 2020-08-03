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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 3 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.50 часов 3.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|856 264
|13 335
|231
|Новых случаев
|5 394
|130
|3
|Летальных случаев
|14 207
|236
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 317. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.50 часов 3.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф