Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.50 часов 3.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 856 264 13 335 231 Новых случаев 5 394 130 3 Летальных случаев 14 207 236 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 317. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.50 часов 3.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф