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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске бесплатно накормили голодных людей

oбщество

В Каменске бесплатно накормили голодных людей

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Опубликовано

В рамках социального проекта «Накорми голодного» было роздано 20 бесплатных комплексных обедов.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 августа – «ПИК». Импровизированная столовая заработала 1 августа на ул. Декабристов, 18 (за недостроенным зданием городской больницы № 1). Поддержку нуждающимся оказала некоммерческая благотворительная организация «Рука помощи». 
При финансовой поддержке администрации благотворители реализуют свой первый проект «Накорми голодного». Теперь еженедельно по субботам (с 16.00 до 18.00) люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, смогут бесплатно пообедать. На этот раз посетителям столовой предложили борщ, гречку с котлетой и салат. Также к обеду, упакованному в одноразовые контейнеры, прилагались два куска хлеба, салфетки, одноразовые ложка и вилка.

Кроме еды, два раза в месяц «Рука помощи» предлагает бесплатную консультацию юриста. Подробности по тел.: 8-960-468-95-89.

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Автор: 28.07.2020
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