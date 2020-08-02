В рамках социального проекта «Накорми голодного» было роздано 20 бесплатных комплексных обедов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 августа – «ПИК». Импровизированная столовая заработала 1 августа на ул. Декабристов, 18 (за недостроенным зданием городской больницы № 1). Поддержку нуждающимся оказала некоммерческая благотворительная организация «Рука помощи».

При финансовой поддержке администрации благотворители реализуют свой первый проект «Накорми голодного». Теперь еженедельно по субботам (с 16.00 до 18.00) люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, смогут бесплатно пообедать. На этот раз посетителям столовой предложили борщ, гречку с котлетой и салат. Также к обеду, упакованному в одноразовые контейнеры, прилагались два куска хлеба, салфетки, одноразовые ложка и вилка.

Кроме еды, два раза в месяц «Рука помощи» предлагает бесплатную консультацию юриста. Подробности по тел.: 8-960-468-95-89.